Steam Deck: il Dock ufficiale ha un possibile periodo di uscita

Steam Deck, così come Nintendo Switch, conterà su un Dock ufficiale che consentirà una connessione rapida a un display in modo da renderlo una sorta di "console domestica" e questo strumento sembra avere ora un periodo di uscita previsto, ovvero la primavera 2022.

Dovrebbero dunque mancare pochi mesi al lancio anche del dock di Steam Deck, visto che si parla della "tarda primavera", ovvero probabilmente il periodo che comprende maggio e giugno.

Steam Deck in un disegno ufficiale

Valve prevedeva probabilmente un'uscita contemporanea, ma i problemi di approvvigionamento e assemblaggio hanno probabilmente colpito, imponendo un'uscita dilazionata rispetto a Steam Deck, che nel frattempo inizia ad essere disponibile in questo periodo.

L'informazione deriva da una comunicazione effettuata da Valve nelle ore scorse, che parla anche di nuovi strumenti tra i quali quello che consente di verificare la compatibilità della propria libreria di giochi, cosa che conferma il fatto che il Deck è ormai in dirittura d'arrivo.

"Non vediamo l'ora di rendere il Dock ufficiale disponibile nelle mani degli utenti. Non succederà presto come avremmo voluto, ma siamo felici di poterne parlare ancora nel prossimo periodo e abbiamo in programma di renderlo disponibile nella tarda primavera".

Il Dock è concettualmente molto simile a quello di Nintendo Switch: si tratta di una base all'interno della quale inserire Steam Deck, con uscita video che consente il collegamento diretto a un display esterno, alimentazione elettrica, connessione internet cablata e porte USB. Sul sito ufficiale di Steam Deck ora appare come "in arrivo nella primavera 2022", laddove in precedenza non era presente un'indicazione precisa sul periodo di uscita della periferica.

A differenza di quanto accade con Nintendo Switch, il collegamento al dock non dovrebbe migliorare le prestazioni, ovvero le impostazioni video non si modificano automaticamente con un "upgrade" a risoluzione più alta come succede automaticamente con la console Nintendo.