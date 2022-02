Dune: il co-sceneggiatore aveva creato una scena d'apertura che sarebbe costata come l'intero film

Secondo quanto rivelato tramite un'intervista con IndieWire, il co-sceneggiatore del film Dune - Eric Roth - aveva inizialmente immaginato una scena di apertura talmente incredibile che sarebbe costata quanto l'intera pellicola.

Nell'intervista, Roth ha spiegato che l'essere stato scelto è una stranezza. Lo screenwriter ha avuto grande successo nella trasposizione di libri (Forrest Gump, Il Curioso caso di Benjamin Button, The Insider, A Star is Born, Munich), ma di norma non si dedica a film Sci-fi.

Una parte del cast di Dune

Roth ha spiegato che la cosa è stata in realtà un vantaggio, in quanto ha potuto proporre un punto di vista esterno, diverso da quello di fan storici di Dune e del genere. Roth ha quindi spiegato di aver creato una scena di apertura in stile Genesi, durante la quale avremmo vissuto l'intera formazione di un pianeta: lo spettatore avrebbe pensato fosse la Terra, ma alla fine avrebbe scoperto che si trattava di Arrakis (ovvero l'ambientazione principale di Dune), con i suoi animali e "cose che non avete mai visto".

Il regista, Denis Villeneuve, ha però replicato: "È magnifico, ma ora non possiamo permetterci il resto del film". Roth ammette che l'affermazione potrebbe non essere veritiera e che magari era solo un modo del regista per dire "non voglio fare questa cosa", ma nondimeno si trattava di una scena di apertura molto costosa da produrre, per come lui l'aveva immaginata.

Se siete fan di Dune, vi ricordiamo che è in arrivo Dune: Spice Wars, il nuovo strategico ambientato su Arrakis che abbiamo già avuto modo di provare!