PlayStation Plus: nuovo regalo a sorpresa disponibile prima dei giochi di marzo

In questo finale di febbraio 2022, emerge un nuovo regalo a sorpresa per gli abbonati a PlayStation Plus e disponibile già da ora al download: si tratta di un pacchetto combattimento esclusivo per Call of Duty: Warzone che consente l'accesso a uno speciale equipaggiamento specifico.

Questi bonus aggiuntivi sono una vera e propria tradizione per gli abbonati a PlayStation Plus: periodicamente, oltre ai giochi gratis e altro, su PlayStation Store vengono distribuiti anche pacchetti aggiuntivi gratis esclusivi per chi possiede l'abbonamento Sony, che emergono nel corso dei mesi.

In questo caso si tratta del Pacchetto Combattimento (Beach Bum) esclusivo per Call of Duty: Warzone, che consente di ottenere gratuitamente i seguenti oggetti all'interno dello sparatutto free-to-play di Activision:

Skin Operatore leggendaria per Wade Jackson

Progetto arma fucile d'assalto leggendario

Fucile a canna liscia leggendario

Emblema epico

Orologio epico

Portafortuna epico

Biglietto da visita epico

Gettone PE doppi da 60 minuti

Potete trovare il pacchetto in questione a questo indirizzo su PlayStation Store o nella sezione dedicata al PlayStation Plus, ricordando che sarà disponibile per un periodo di tempo limitato. Ricordiamo che proprio ieri sono stati annunciati i giochi gratis PS5 e PS4 di marzo 2022 per PlayStation Plus, ovvero Ghost of Tsushima Legends, ARK Survival Evolved, Ghostrunner e Team Sonic Racing e che avete tempo fino alla fine del mese per scaricare quelli previsti per il mese di febbraio 2022.