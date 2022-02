PlayStation Plus, febbraio 2022: EA Sports UFC 4, Planet Coaster e Tiny Tina

Mentre si moltiplicano le voci secondo cui Sony starebbe per rivoluzionare i propri servizi in abbonamento, PlayStation Plus incluso, l'aggiornamento di febbraio 2022 vede l'arrivo di tre nuovi giochi, con il piatto forte rappresentato senza dubbio dal simulatore di combattimento EA Sports UFC 4. Lo sportivo targato Electronic Arts viene accompagnato in questo caso dal divertente gestionale Planet Coaster: Console Edition, che ci consentirà di creare il nostro personale parco dei divertimenti, e dall'espansione stand alone Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina, che parte dalle basi di Borderlands 2 per consegnarci un'appassionante avventura d'ispirazione fantasy. L'offerta di febbraio è piaciuta ai lettori di Multiplayer.it? Per nulla, a quanto pare: stando al nostro tradizionale sondaggio, il 65% degli utenti non ha apprezzato per nulla l'aggiornamento, mentre il 19% si è detto poco soddisfatto, per un totale pari all'84% di una risposta negativa: forse si tratta addirittura di un record.

EA Sports UFC 4 (PS4) EA Sports UFC 4, un pugno andato a segno Pur senza introdurre novità rivoluzionarie rispetto alla precedente edizione, EA Sports UFC 4 punta su di un gameplay più accessibile, con un layout dei comandi semplificato, che consente ai giocatori di eseguire attacchi e manovre in maniera più immediata, e su di una corposa carriera in single player. Quest'ultima ci vedrà partire praticamente da zero con un combattente alle prime armi ma desideroso di farsi un nome nel circuito delle arti marziali miste, che si cimenta con alcuni match da indipendente per poi strappare un contratto con la UFC e concretizzare il proprio sogno di diventare un fighter professionista. Da lì, però, la sua strada sarà tutta in salita. La carriera del gioco targato Electronic Arts non possiede chissà quali risvolti narrativi e procede con una struttura tradizionale, in cui dovremo non solo affrontare combattenti sempre più forti ma anche allenarci al fine di migliorare la condizione fisica del nostro personaggio, renderlo più potente e più resistente, nonché prendere alcune decisioni che andranno a influenzare il corso degli eventi. Caratterizzata da un roster ampio e variegato, nonché da una serie di modalità di contorno davvero interessanti, l'esperienza si rivela insomma solida e coinvolgente: quanto basta per conquistare i fan del franchise, sebbene sotto il profilo della realizzazione tecnica ci saremmo aspettati qualcosa di più. Abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di EA Sports UFC 4.

Planet Coaster: Console Edition (PS5) Planet Coaster: Console Edition, le immancabili montagne russe Frontier Developments ci mette nei panni di un imprenditore alle prese con la realizzazione del miglior parco dei divertimenti del mondo! In Planet Coaster: Console Edition potremo partire da zero oppure modificare un progetto già avviato, scegliere fra oltre settecento asset e dar vita a un luogo in cui le persone possano divertirsi in maniera spensierata. Il potente editor incluso nel gioco si rivela fin da subito sorprendentemente semplice da usare, e così costruire montagne russe o qualsiasi altro tipo di attrazione diventa un gioco da ragazzi, confrontandosi con altri parchi tematici nella modalità carriera oppure creando in maniera completamente libera grazie alla modalità sandbox. Ulteriori dettagli nella recensione di Planet Coaster: Console Edition.

Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina (PS4) Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina, uno dei personaggi spara contro un drago Versione stand alone e rimasterizzata della celebre espansione di Borderlands 2, Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina pone le basi per il promettente Tiny Tina's Wonderlands, in arrivo a marzo. Si tratta dunque di un "recupero" doveroso per i tanti fan della serie targata Gearbox Software, che potranno cominciare a immergersi nelle peculiari atmosfere dark fantasy di questa avventura. Dopo aver scelto il nostro personaggio fra sei Cacciatori dotati ognuno di abilità peculiari, dovremo lanciarci a testa bassa in una campagna da affrontare in solitaria o in cooperativa, affrontando scheletri, golem ed enormi draghi nel tentativo di salvare la regina e il suo regno. Ci riusciremo? Qualche suggerimento nella recensione di Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina.