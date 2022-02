Xbox Game Pass: giochi gratis di inizio febbraio 2022 confermati ufficialmente, ecco la lista

Microsoft ha confermato la lista dei giochi in arrivo su Xbox Game Pass a inizio febbraio 2022. Vediamo tutti i dettagli sulle informazioni ufficiali che confermano in pratica i rumor e i leak da poco circolati in rete.

Ecco la lista dei giochi in arrivo su Xbox Game Pass a inizio febbraio 2022:

Contrast (Cloud e Console) - 3 febbraio

Dreamscaper (Cloud, Console, e PC) - 3 febbraio

Telling Lies (Cloud, Console, e PC) - 3 febbraio

Besiege [Game Preview] (Cloud, Console, e PC) - 10 febbraio

CrossfireX (Console) - 10 febbraio

Edge of Eternity (Cloud, Console, e PC) - 10 febbraio

Skul: The Hero Slayer (Cloud, Console, e PC) - 10 febbraio

The Last Kids on Earth and the Staff of Doom (Cloud, Console, e PC) - 10 febbraio

Ark: Ultimate Survivor Edition (Cloud, Console, e PC) - 14 febbraio

Infernax (Cloud, Console, e PC) - 14 febbraio

I giochi gratis di febbraio 2022 di Xbox Game Pass includono giochi di vari generi. Troviamo avventure narrative, platform, giochi d'azione e non solo. Tra i nomi più importanti troviamo ad esempio CrossfireX che includerà la prima campagna single player, Operation: Catalyst, sviluppata da Remedy Entertainment (Control, Alan Wake).

CrossfireX

Notiamo anche che Ark Ultimate Survivor Edition è una nuova versione del gioco mai introdotta su Xbox Game Pass: non si tratta in sostanza di una "doppia" del servizio.

Ecco infine i giochi che lasceranno Xbox Game Pass il 15 febbraio 2022.

Diteci, cosa ne pensate della proposta dei giochi gratis di inizio febbraio 2022 di Xbox Game Pass?