Xbox Series S: lo schermo xScreen svela nuove funzioni per giocare in portabilità

La compagnia australiano UPspec Gaming ha svelato nuovi dettagli su xScreen, lo schermo portatile creato per trasformare Xbox Series S in una console portatile.

Viene spiegato che xScreen includerà un'opzione per attivare un crosshair overlay per i giochi FPS. Inoltre, lo schermo permette di spegnere in automatico Xbox Series S quando lo si abbassa e lo si chiude sopra la console. In questo modo, non vi è il rischio che la console si surriscaldi, visto che lo schermo blocca la ventola. Inoltre, gli utenti possono usare anche uno stand opzionale per la console così da posizionarla verticalmente e alzare lo schermo.

Xbox Series S con xScreen connesso

Secondo quanto indicato dai creatori, xScreen pesa solo 695 grammi e può entrare in una borsa da laptop da 15 pollici, insieme a Xbox Series S. È comunque disponibile una borsa creata appositamente per il trasporto della console e dello schermo. Quest'ultimo propone un display IPS da 11.6 pollici, con risoluzione fino a 1080p e frequenza di aggiornamento massima di 60 Hz, con speaker stereo integrati e controlli per definire le impostazioni del display e del volume. xScreen si connette direttamente tramite le porte HDMI e USB di Xbox Series S. Lo schermo non ha bisogno di alimentazione indipendente e si alimenta con il collegamento alla console (che ovviamente va connessa con il normale alimentatore).

Diteci, questo tipo di prodotto vi intriga?