Xbox Game Pass: i giochi che lasciano l'abbonamento il 15 febbraio 2022

Dopo aver annunciato i giochi in arrivo, Microsoft ha anche svelato i giochi che lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass il 15 febbraio 2022. Ecco la lista completa e ufficiale condivisa dalla compagnia di Redmond.

I giochi che saranno rimossi da Xbox Game Pass il 15 febbraio 2022 sono:

Control (Cloud, Console, e PC)

Code Vein (Cloud, Console, e PC)

Final Fantasy XII The Zodiac Age (Console e PC)

The Medium (Cloud, Console, e PC)

Project Winter (Cloud, Console, e PC)

The Falconeer (Cloud, Console, e PC)

La lista di questo mese include molteplici nomi di peso. Abbiamo prima di tutto Control, il gioco d'azione e avventura di Remedy Entertainment. A seguire c'è Code Vein, il gioco di ruolo d'azione d'ispirazione souls-like di Bandai Namco. Square Enix, invece, rimuove Final Fantasy 12, versione remastered del capolavoro per PS2. Escono poi dal catalogo un paio di ex-esclusive console di Xbox, ovvero The Medium e The Falconeer. Il primo è un gioco horror, mentre il secondo è un gioco d'azione a mondo aperto. Infine, lascia il catalogo di Xbox Game Pass anche Project Winter, un gioco di cooperativa e sopravvivenza basato sull'inganno, per un massimo di otto giocatori.

The Falconeer

Vi ricordiamo che gli abbonati possono comprare i giochi di Xbox Game Pass con un 20% di sconto, così da poterli tenere per sè per sempre, anche dopo l'uscita dal catalogo.

Per quanto riguarda i giochi in arrivo a inizio febbraio 2022, ecco la lista ufficiale di Xbox Game Pass.