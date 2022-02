Destiny 2: La regina dei sussurri prenotato oltre un milione di volte, Bungie ringrazia

Bungie ha pubblicato un messaggio su Twitter per svelare che Destiny 2: La regina dei sussurri è stato prenotato da più di un milione di giocatori e per ringraziare tutti quelli che continuano a supportare il suo gioco con tanto ardore.

"Grazie al più di un milione di giocatori di Destiny che ha prenotato Destiny 2: La regina dei sussurri.

Con il vostro incredibile supporto, sta per diventare l'espansione di Destiny 2 più prenotata di sempre. Ci vediamo il 22.2.22, Guardiani!"

Come avete potuto leggere, Bungie ha approfittato dell'occasione per ricordare anche la data d'uscita di Destiny 2: La regina dei sussurri, ossia il prossimo 22 febbraio, su tutte le piattaforme: PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Stadia.

Da notare che la notizia delle prenotazioni record di Destiny 2: La regina dei sussurri arriva subito dopo l'annuncio dell'acquisizione della compagnia da parte di Sony, quasi a voler supportare l'affare con un dato eccellente per un gioco che continua a macinare successi da anni.