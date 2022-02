Battlefield 2042: DICE svela le novità in arrivo prima della Stagione 1

DICE ed Electronic Arts hanno svelato quali sono i piani per i prossimi aggiornamenti di Battlefield 2042. Gli sviluppatori hanno intenzione di introdurre molteplici novità.

I prossimi aggiornamenti includeranno la Tabella Punti aggiornata: sarà divisa in due sezioni per separare il proprio team da quello nemico. Successivamente, la tabella terrà traccia anche del punteggio U/M. Battlefield 2042 offrirà anche comunicazione vocale (VoIP) su tutte le piattaforme. Inoltre, ci sarà una panoramica migliore della propria carriera sul campo di battaglia e di quanti progressi saranno necessari per sbloccare gli oggetti successivi.

Il team di DICE vuole anche incorporare "dinamiche di squadra più fluide e intelligibili, un sistema di segnalazione rifinito e un sistema di premi migliorato per le squadre che si concentrano sugli obiettivi della partita." Anche le dinamiche delle armi miglioreranno ancora.

Portal, la modalità di Battlefield 2042, sarà ancora "parte integrante del gioco" e sarà espansa con nuove modalità e nuovi strumenti. Vi saranno poi modifiche per gli Specialisti, ma per ora il team non è pronto per parlarne.

DICE promette inoltre più informazioni e più chiarezza per quanto riguarda quello che il team ha intenzione di modificare in Battlefield 2042. Già ora, ha spiegato in che modo interagiranno con il feedback degli appassionati:

Prima di tutto, il team afferma: "Vi presenteremo gli aspetti di interesse principali, insieme alle nostre idee attuali in merito, spiegandovi dove abbiamo intenzione di apportare modifiche."

La seconda fase è spiegata in questo modo: "Dopodiché, ci prenderemo un po' di tempo per raccogliere e ascoltare i vostri commenti sia su questi aspetti che sulle nostre proposte."

Infine, ecco cosa dice DICE: "In seguito, torneremo a parlarvi dell'argomento dopo aver preso in considerazione il vostro feedback, che avrà guidato le azioni intraprese per migliorare il gioco."

Una delle prime novità che saranno discusse è la struttura delle mappe. Ogni modifica, precisa però subito il team, richiederà tempo. L'obiettivo del team è di "spiegare le nostre motivazioni dietro alle decisioni future e di farvi capire cosa ne pensiamo del vostro feedback".

Per quanto riguarda la prima Stagione, programmata per l'estate, sarà solo la prima di quattro season che forniranno quattro nuovi Specialisti, località inedite e contenuti completamente nuovi. Chi possiede il Pass Anno 1 - incluso nella Gold Edition e nella Ultimate Edition - riceverà un bundle esclusivo (come forma di scusa per il ritardo dell'arrivo della stagione 1) contenente una skin Specialista, skin per armi e veicoli, un'arma da corpo a corpo e una scheda giocatore. Tutti questi elementi verranno forniti con un aggiornamento.

Diteci, cosa ne pensate delle promesse di DICE su Battlefield 2042?