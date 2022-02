Leggende Pokémon: Arceus ha venduto più di Animal Crossing: New Horizons al lancio nel Regno Unito

Primo dato davvero positivo per Leggende Pokémon: Arceus, che stando a quanto riportato da Christopher Dring di Games Industry, è riuscito a vendere più copie di Animal Crossing: New Horizons nella settimana di lancio nel Regno unito.

Il dato è particolarmente interessante perché mostra in modo plastico la crescita di Nintendo Switch nel territorio, dove continua a macinare record. Dring ha anche svelato che Leggende Pokémon: Arceus è quinto per mole di vendite tra i lanci nei negozi degli ultimi due anni, fatto che lo porta a chiedersi quanto possa valere The Pokémon Company sul mercato attuale (solo per speculazione personale, sia chiaro che non è in vendita).

Qualcuno nei commenti ha provato ad affermare che il confronto tra i due giochi non sarebbe fattibile perché Animal Crossing: New Horizons è stato pubblicato in piena pandemia e potrebbe aver venduto più copie in digitale. Dring, che a differenza di chi commenta a caso su internet dispone dei dati forniti da GfK, compagnia che da anni si occupa di monitorare il mercato inglese, ha fatto quindi notare che l'ultimo Animal Crossing ha fatto un grosso risultato nei negozi al lancio: è stato uno dei lanci miglio di Nintendo Switch. In un certo senso il confronto non solo è possibile, ma dovuto.

Non è difficile prevedere che Leggende Pokémon: Arceus sarà andato molto bene anche sui mercati giapponese e americano, territori dove il franchise si è sempre dimostrato molto forte.