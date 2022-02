PlayStation Plus, marzo 2022: giochi PS5 e PS4 gratis annunciati da Sony

Arriva l'annuncio ufficiale sui giochi gratis per PS5 e PS4 di PlayStation Plus, per quanto riguarda il mese di marzo 2022: vediamo l'offerta per gli abbonati.

Sony ha annunciato oggi i giochi PS5 e PS4 gratis per gli abbonati a PlayStation Plus che saranno disponibili a marzo 2022. Si tratta di quattro titoli, uno in più rispetto alla tradizione, nello specifico sono Ark: Survival Evolved, Ghostrunner, Team Sonic Racing e Ghost of Tsushima: Legends. I giochi gratuiti per gli abbonati a PlayStation Plus di marzo 2022 saranno disponibili per il download a partire da martedì 1 marzo 2022 per le seguenti piattaforme: Ark: Survival Evolved per PS4

Ghostrunner per PS5

Team Sonic Racing per PS4

Ghost of Tsushima: Legends per PS5 e PS4 Viene dunque confermato in buona parte il leak che era emerso già nelle ore scorse, ribadendo peraltro quanto la fonte Billbil-kun continui ad essere decisamente attendibile. In ogni caso, c'è ora l'annuncio ufficiale da parte di Sony per quanto riguarda i giochi in arrivo a marzo, che vediamo adesso più nel dettaglio. Vi ricordiamo inoltre che avete tempo fino a lunedì 31 febbraio per riscattare i giochi gratis del PS Plus di febbraio 2022, ovvero Deep Rock Galactic, Dirt 5 e Persona 5, e anche i tre giochi PlayStation VR entrati a novembre nel catalogo dell'abbonamento, ovvero UFC 4, Planet Coaster e Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina: Un'avventura unica in Wonderlands.

Ghost of Tsushima: Legends Ghost of Tsushima: Legends, un'immagine del gioco Arriva alquanto a sorpresa Ghost of Tsushima: Legends, considerando che si tratta della distribuzione come standalone della modalità multiplayer del gioco Sucker Punch che ha riscosso notevole successo come espansione del titolo principale. Legends condivide l'ambientazione e la meccanica di combattimento di Ghost of Tsushima ma propone un'esperienza diversa in quanto strutturata sul multiplayer. In Ghost of Tsushima: Legends ci troviamo dunque a scegliere un personaggio appartenente a una delle quattro classi disponibili e lanciarci in missioni con storia strutturate per due giocatori, oppure missioni in stile orda a ondate progressive di nemici per quattro giocatori e raid ancora per un massimo di 4 combattenti. Tutte queste missioni possono comunque essere giocate in single player.

Ghostrunner Ghostrunner, uno screenshot che mostra l'ambientazione cyberpunk Sviluppato da One More Level e Slipgate Ironworks con 3D Realms, Ghostrunner è un action adventure ad ambientazione fantascientifica cyberpunk votato all'azione veloce e adrenalinica, nel quale interpretiamo un combattente intento a correre, saltare, spostarsi sui muri in un misto tra abilità nello spostamento all'interno dei livelli complessi e capacità in combattimento. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla recensione di Ghostrunner che abbiamo pubblicato all'epoca dell'uscita l'anno scorso, facendo presente come si tratti di un titolo in cui il flusso di gioco e il gameplay fulmineo sono elementi basilari dell'esperienza.

Team Sonic Racing Team Sonic Racing in un'immagine del gioco C'è sempre spazio per un kart racing arcade, specialmente se giocato in multiplayer. Team Sonic Racing è la risposta di Sega al celebre Mario Kart, ma è comunque un titolo dotato di una notevole identità, grazie anche al cast storico della serie incentrata sull'icona della compagnia. Seguendo il canone tipico del sotto-genere in questione, si tratta di correre su piste contorte e spettacolari, puntando sull'abilità alla guida ma anche sulla strategia nell'utilizza i power-up. 15 personaggi all'interno del cast consentono di accedere a veicoli e statistiche differenti, con la possibilità di prendere parte al gioco in varie modalità tra singolo e ovviamente multiplayer.