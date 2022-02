Giochi mobile: quasi 230 milioni di giocatori attivi nel 2021 in USA e Canada

Il gruppo NPD ha riportato alcuni dati aggiornati sull'uso di giochi mobile per quanto riguarda il mercato videoludico in Nord America, riportando di 228,7 milioni di giocatori attivi tra USA e Canada nel corso del 2021.

Nonostante si tratti di un numero impressionante, rappresenta in verità un calo rispetto a quanto registrato nel 2020, sebbene piuttosto tenue. La quantità di giocatori attivi su piattaforme mobile è infatti calata del 4% rispetto all'anno precedente, sempre secondo i dati forniti da NPD Group in collaborazione con Sensor Tower.

Questa variazione, secondo gli analisti, sarebbe da riferire a un nuovo assestamento delle abitudini videoludiche da parte degli utenti dopo i periodi di lockdown che si sono succeduti nel corso dell'anno precedente. Dopo il picco registrato, la quantità di utenti attivi si sta normalizzando su numeri leggermente inferiori ma più stabili, a quanto pare.

Con la riduzione delle restrizioni, il consumo di videogiochi mobile sembra essere diminuito, in particolare per quanto riguarda il download di nuovi titoli e la quantità di tempo passata su questi in media ogni giorno. Detto questo, rimane comunque un bacino di utenti impressionante, che ha ancora possibili margini di crescita e rappresenta comunque soltanto la regione del Nord America, dunque una piccola parte rispetto all'intero mercato.

Sembra che i generi più utilizzati dai giocatori su piattaforme mobile siano i puzzle, gli strategici e l'enigmistica, che hanno registrato una crescita del 54% rispetto al 2020.