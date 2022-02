Elden Ring è il gioco col voto più alto di sempre su OpenCritic

Al momento della scrittura di questa notizia, Elden Ring è il gioco con il voto più alto su OpenCritic e si trova nella posizione numero uno. Parliamo della classifica totale del sito, che comprende tutti i giochi con voti presenti nel raccoglitore.

Precisamente, Elden Ring ha 97 su 100 su OpenCritic, lo stesso voto di Super Mario Odyssey, che viene però posizionato dalla piattaforma come gioco numero due nella classifica totale. Il numero di recensioni raccolte è attualmente quasi pari a 100, secondo l'ultimo conteggio fatto al momento della scrittura. L'informazione è stata condivisa anche dall'account Twitter di OpenCritic, che segnala le prime dieci posizioni.

Ricordiamo però che è possibile che OpenCritic non includa ancora tutte le recensioni e che il voto potrebbe cambiare nelle prossime ore e giorni. Un solo voto in meno farebbe perdere a Elden Ring la prima posizione. Sottolineiamo anche che OpenCritic è una piattaforma più giovane di alcuni concorrenti e non include vecchi giochi storici che tendono ad avere voti molto alti.

In ogni caso, come vi abbiamo indicato, i voti della stampa internazionale sono altissimi: la norma è infatti il 5/5, il 10/10 e il 100/100 per la critica anglofona e non solo. Nella nostra recensione vi abbiamo proposto un voto un po' più basso, ma nondimeno vi abbiamo parlato di un'opera di altissima qualità.

Per il momento il pubblico (perlomeno, la maggior parte di esso) non ha ancora modo di provare Elden Ring, quindi è impossibile dare un giudizio, ma diteci, le premesse vi convincono?