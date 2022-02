Elden Ring: i voti delle recensioni internazionali celebrano un gioco incredibile

Ci siamo quasi, Elden Ring sarà (ufficialmente) disponibile tra un paio di giorni, il 25 febbraio 2022. Moltissimi giocatori non vedono l'ora di avere tra le mani questa nuova avventura di FromSoftware, ma ancora non è possibile. Per soddisfare almeno temporaneamente questo desiderio, possiamo leggere le recensioni internazionali, ma prima di tutto quella di Multiplayer.it. Ecco i voti delle principali testate occidentali.

Prima di tutto, ecco un estratto della nostra recensione di Elden Ring: "Vale la pena ripeterlo: Elden Ring è la summa delle conoscenze sviluppate negli anni da FromSoftware, un mostro di contenuti ed elementi capace di saziare la fame di qualunque appassionato dei souls, e in grado sia di amplificarne le caratteristiche positive fino ai limiti massimi che di aggravarne i difetti. I lati positivi del gioco sono tuttavia impressionanti al punto da oscurare in larga parte sia le mancanze note che quelle acquisite nella nuova formula. Ricco di misteri e meravigliosamente ispirato, Elden Ring è uno dei picchi più alti toccati da FromSoftware, se non quello più alto in assoluto, a patto di accettarne la sempre brutale filosofia di fondo. Noi ormai la abbiamo pienamente abbracciata, e non vediamo l'ora di tornare nel suo mondo con più calma."

Ecco invece i voti delle principali testate internazionali che hanno pubblicato una recensione completa di Elden Ring:

Multiplayer.it - 94/100

VGC - 5/5

Game Informer - 10/10

PCGamesN - 10/10

Fextralife - 10/10

Guardian - 100/100

Screen Rant - 100/100

Destructroid - 100/100

Areajugones - 100/100

GamesBeat - 100/100

Good is a Geek - 100/100

GameByte - 95/100

Inverse - 90/100

PlayStation LifeStyle - 90/100

Dexerto - 90/100

Con 27 recensioni inserite nel sistema di Metacritic per la versione PS5, il voto medio di Elden Ring è in questo momento 97 su 100. La versione PC si assesta invece a 96 su 100 con 18 recensioni. Su Opencritic il voto è 96 su 100. Il valore esatto cambia in realtà di minuto in minuto a causa dell'inserimento di nuove recensioni, che alzano o abbassano il voto di una singola unità.

Il risultato finale si vedrà probabilmente tra alcuni giorni, quando tutta la stampa internazionale consegnerà al pubblico la propria recensione finale (vi sono infatti alcune testate che non sono riuscite a dare un voto in tempo). Già ora, però, possiamo affermare che non ci sono troppi dubbi sulla qualità finale di Elden Ring.

Uno scontro di Elden Ring, in versione artwork

Diteci, voi cosa ne pensate? Le recensioni vi hanno convinto, oppure siete in dubbio?