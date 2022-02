Spider-Man: No Way Home, data d'uscita in home video annunciata con il mitico meme

Spider-Man: No Way Home ha finalmente una data d'uscita fissata per l'home video, per quanto riguarda il digitale e il formato fisico in Blu-ray, annunciata da Sony con un simpatico meme da parte dei tre attori storici della serie cinematografica.

Come potete vedere nel tweet qui sotto, il grande momento si è finalmente realizzato: i vari Spider-Man appartenenti alle diverse "versioni" cinematografiche si sono riuniti per dare vita al mitico meme "Spider-Man Pointing at Spider-Man", un classico immortale che assume in questo caso un significato ancora più profondo.



"E ora, per il momento che tutti aspettavamo", si legge nel tweet di Sony Pictures, "Spider-Man No Way Home arriva in digitale il 22 marzo e in 4K UHD e Blu-ray il 12 aprile", con i pre-order aperti da oggi. Non poteva esserci immagine migliore per accompagnare l'annuncio della data d'uscita del film in formato home video, davvero.

Nel frattempo, attendiamo di conoscere anche la data di lancio di Spider-Man: No Way Home in streaming, visto che al momento sappiamo soltanto dove sarà disponibile, ovvero su Starz (dunque non su Disney+ inizialmente) ma ancora non conosciamo il periodo preciso del lancio sul servizio. Il film continua peraltro a conquistare traguardi importanti anche al cinema, avendo recentemente superato gli incassi di Avatar in USA.