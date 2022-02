Spider-Man: No Way Home in streaming, ecco dove sarà disponibile prima, non su Disney+

Spider-Man: No Way Home sarà disponibile in streaming nei prossimi mesi su una particolare piattaforma, confermata in questi giorni da Sony, e non sarà né Disney+ né Netflix, bensì Starz, almeno per quanto riguarda il territorio nord americano.

A rivelarlo è stato Jeffrey Hirsch, CEO di Starz, in un'intervista a Deadline, nella quale ha spiegato come la piattaforma si stia muovendo in maniera molto attiva per assicurarsi un catalogo di film in grado di attirare una buona quantità di persone e tenerle poi legate all'abbonamento attraverso rinnovamenti continui e titoli in espansione.

Non c'è ancora una data di uscita per quando Spider-Man: No Way Home sarà disponibile, con Hirsch che è rimasto sul vago: sul quando il film Sony verrà inserito nel catalogo, ha fatto riferimento ai "prossimi sei mesi", dunque restiamo in attesa di ulteriori informazioni al riguardo.

StarzPlay è disponibile anche in Italia, accessibile anche attraverso Prime Video ma caratterizzato comunque da un abbonamento specifico, al prezzo di 4,99 euro al mese, con una prova gratuita di 7 giorni per i nuovi account.

Spider-Man: No Way Home, Tom Holland e Zendaya in una scena del film

Resta da capire se anche fuori dagli USA sia prevista la distribuzione su tale canale di Spider-Man: No Way Home in streaming o se sia previsto un metodo alternativo attraverso accordi diversi a seconda della regione geografica, ma per il momento quello che sappiamo è che arriverà nei prossimi 6 mesi su Starz.

Spider-Man: No Way Home è il film di Sony che ha incassato di più in assoluto e con 1,37 miliardi di dollari ha battuto Black Panther e prosegue la sua corsa. Diretto da Jon Watts e con Tom Holland ancora nella parte del protagonista, il film vede la partecipazione anche di Benedict Cumberbatch nel ruolo del Dr. Stephen Strange, per una storia che prevede una serie di sconvolgimenti dimensionali.