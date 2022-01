Spider-Man: No Way Home incassa 1,37 miliardi di dollari e batte Black Panther

Spider-Man: No Way Home ha totalizzato ad oggi incassi per 1,37 miliardi di dollari, superando Black Panther e diventando dunque il quinto film del Marvel Cinematic Universe più visto di sempre al cinema.

Il film Sony che ha incassato di più in assoluto, Spider-Man: No Way Home ha racimolato oltre 609 milioni di dollari solo negli USA e altri 759 in giro per il mondo, con la Cina ancora esclusa dal conteggio.

È facile dunque immaginare che la pellicola sarà in grado di superare il miliardo e mezzo per poi approfittare dell'importante contributo che arriverà dalle sale cinesi, che nel corso degli anni hanno dato tanto anche al filone supereroistico.

Secondo Benji-Sales, Spider-Man: No Way Home avrebbe potuto totalizzare sicuramente 2 miliardi di dollari di incassi e oltre se non fossimo ancora in regime di pandemia, ma non solo.

Per Benji il contributo del film al successo di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, di cui abbiamo visto il teaser qualche giorno fa, sarà sostanziale e spingerà il prossimo episodio della saga con Benedict Cumberbatch verso il miliardo di dollari.