Final Fantasy 16 sempre in testa alla classifica Famitsu dei most wanted

Final Fantasy 16 è sempre in testa alla classifica dei most wanted di Famitsu, ovverosia i giochi più attesi dai lettori della rivista giapponese.

Famitsu, classifica dei giochi più attesi al 22 dicembre 2021



[PS5] Final Fantasy XVI - 742 voti [NSW] Bayonetta 3 - 607 voti [NSW] Zelda: Breath of the Wild 2 - 583 voti [NSW] Splatoon 3 - 576 voti [NSW] Dragon Quest X Offline - 530 voti [NSW] Pokemon Legends: Arceus - 464 voti [PS5] Gran Turismo 7 - 323 voti [NSW] Ushiro - 321 voti [NSW] Triangle Strategy - 289 voti [NSW] Kirby and the Forgotten Land - 286 voti

Nonostante l'annuncio del ritardo con lo sviluppo, Final Fantasy 16 si conferma dunque il titolo più desiderato dall'utenza nipponica, che non vede l'ora di mettere le mani sul nuovo capitolo.

Bayonetta 3 si conferma in seconda posizione, mentre The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 è anche questa settimana al terzo posto, ad aumentare il numero di prodotti per Nintendo Switch nella classifica.

Al di là dello stesso Final Fantasy 16, a rappresentare PlayStation nella top 10 troviamo soltanto Gran Turismo 7, il nuovo racer di Polyphony Digital in uscita a marzo