Wonder Woman, Harley Quinn e Mystica fra i migliori cosplay di Alyson Tabbitha

Alyson Tabbitha ha pensato bene di salutare il 2022 pubblicando un video con i suoi migliori cosplay degli ultimi due anni, che includono personaggi come Wonder Woman, Harley Quinn e tanti altri.

Abbiamo parlato spesso della bravura di questa modella americana, che con il makeup riesce a fare cose incredibili e cura in maniera particolare anche i costumi e la messa in scena delle proprie interpretazioni, con risultati a volte stupefacenti. Un esempio recente? Il suo cosplay di Ahsoka Tano da The Mandalorian.

"Amo il modo in cui il cosplay misceli insieme così tanti elementi artistici in un unico hobby", ha scritto Alyson nel suo post su Instagram. "Per creare questi costumi ho realizzato lo sculpting, la composizione, i tagli, le acconciature, il makeup, la fotografia, l'editing e tanto altro ancora."

"Vedere qualcosa che viene creato dal nulla con le tue sole mani è una sensazione davvero incredibile, talmente tanto che non riesco a smettere di costruire nuove cose."