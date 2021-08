The Mandalorian, il cosplay di Ahsoka Tano firmato Alyson Tabbitha è fedelissimo

The Mandalorian ha visto la partecipazione a sorpresa di Ahsoka Tano e Alyson Tabbitha ha voluto rendere omaggio all'iconico personaggio dedicandole il suo ultimo cosplay.

La modella non è nuova a creazioni particolarmente fedeli e curate, vedi ad esempio le sue interpretazioni di Alice dal film di Resident Evil e di Scarlet Witch da Wandavision. Non a caso nella sua bio si definisce un'artista.

Il cosplay è praticamente perfetto e ritrae Ahsoka con in braccio il piccolo Grogu, di cui la Jedi si occupa in un episodio di The Mandalorian per scoprire quale sia il suo destino.

Ebbene, Alyson ha realizzato tutto da sola, dal costume al makeup: un altro gran bel lavoro per la modella americana.