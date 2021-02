WandaVision: il cosplay di Scarlett Witch di Alyson Tabbitha è impressionante

WandaVision è sicuramente una delle serie del momento. La nuova serie TV della Marvel, infatti, con la sua strana formula e la particolare scelta stilistica verrà ricordata negli anni. Anche grazie ad alcune scene con protagonista Elizabeth Olsen. Per esempio, il cosplay di Scarlett Witch realizzato da Alyson Tabbitha, replica con una fedeltà impressionante il momento nel quale l'Avenger si presenta vestita con un costume tutto rosso.

Come dicevamo, WandaVision è uno degli esperimenti più interessanti mai tentati da Disney e Marvel. Il modo nel quale espande il Marvel Cinematic Universe, evolve i personaggi di Wanda Maximoff e Visione e soprattutto lo stile artistico con il quale è stata girata ogni puntata della serie, hanno dato vita ad un prodotto davvero speciale, che sicuramente rimarrà negli annali delle produzioni supereroistiche.

Anche perchè non disdegna momenti pensati per diventare immediatamente iconici, come quando nella puntata 1x06, Nuovissimo Halloween spaventacolare, Wanda/Elizabeth Olsen si presenta vestita con costume tutto rosso, davvero ispirato.

Su questo costume Alyson Tabbitha ha costruito il suo cosplay, davvero riuscito. La modella, infatti, riesce ad assomigliare molto alla sua fonte di ispirazione, sia grazie ad un costume discretamente realizzato, sia grazie ai suoi lineamenti, simili a quelli dell'attrice americana.

