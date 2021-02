Demon Slayer, il cosplay del demone ragno madre di haori_senpai è inquietante

Demon Slayer è sicuramente la serie anime del momento, quindi vi farà sicuramente piacere vedere questo inquietante cosplay del demone ragno madre realizzato da haori_senpai.

Si tratta di un lavoro realizzato con grandissima perizia. La pettinatura appare perfetta, così come gli elementi decorativi. A essere particolarmente riuscito è il trucco, che rende il volto della cosplayer particolarmente etereo e distaccato, come se vivesse da anni in una foresta al servizio di un potente demone bambino psicopatico.

Un grandissimo lavoro, insomma, premiato anche da un'ottima fotografia, capace di sottolinearne la bellezza, senza includere elementi di disturbo nell'immagine.

