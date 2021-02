Dragon Ball Super, il cosplay di Caulifla firmato Sosenka esprime potenza

Dragon Ball Super, come Dragon Ball in generale, offre una notevole quantità di ispirazioni per i cosplayer, anche al di là dei personaggi ormai storici, come dimostra questo cosplay di Caulifla da parte di Sosenka, che riesce a interpretare veramente in maniera convincente la guerriera Saiyan.

Non si tratta di uno dei protagonisti storici della serie, ma Caulifla si è comunque ricavata un bello spazio all'interno della nuova serie Dragon Ball Super grazie alla sua particolare caratterizzazione e la grande potenza che la contraddistingue. Si tratta di una Saiyan donna, e già questo è un elemento innovativo rispetto alla tradizione più classica dell'opera di Toriyama e in più è rappresentata come una sorta di teppista punk, altro elemento decisamente caratteristico e inedito.

La cosplayer Sosenka (o Justyna), riesce a interpretarla veramente alla perfezione, come aspetto e atteggiamento. La modella, che ha dimostrato in molti casi delle capacità di trasformismo notevoli sfruttando anche le sue capacità nell'ambito degli effetti speciali e del makeup avanzato, in questo caso specifico non ha modificato più di tanto il suo aspetto, concentrandosi soprattutto ad elaborare una capigliatura in grado di sfidare le leggi della gravità, che è poi l'elemento più caratteristico della guerriera.

Per il resto, il fisico atletico ha reso particolarmente semplice la riproduzione di Caulifla, anche perché la ragazza si presenta vestita in maniera molto semplice anche nella serie di manga e anime. Ovviamente, in questo caso si tratta della combattente in versione Super Saiyan, come si evince bene dai capelli biondi e gli occhi azzurri.

