Among Us, il cosplay dell'impostore di danielledenicola è di fatale bellezza

Di quale fatale bellezza è pregno il cosplay dell'impostore di Among Us realizzato da danielledenicola? Guardarlo lascia davvero sconvolti, come preda della sindrome di Stendhal. Sarà per il casco malefico, per la posa conturbante o per la partecipazione di straordinaria di Bernie Sanders, ma quest'opera non lascia indifferenti.

La cosplayer non solo interpreta in modo perfetto l'ambiguità del personaggio, ma riesce a regalargli anche una carica erotica da epigramma dell'Antologia Palatina, pur non calcando particolarmente la mano sugli elementi sexy. Ci troviamo di fronte a un'opera sublime che vi muoverà a commozione e intorpidirà tutti i vostri sensi, prima di regalarvi la gioia del tripudio vitale della divina esaltazione.

Non lasciatevi ingannare dalla vostra triste morale: se siete qui è perché volete esserci. Non diventate voi stessi impostori pronti ad accoltellare i vostri desideri.

