Final Fantasy 7, il cosplay di Tifa da Oichichan alza la temperatura

Torniamo ad esplorare Final Fantasy 7 con il cosplay di Tifa, un vero e proprio classico, in questo caso interpretato da Oichichan, cosplayer che ne riprende, facendole proprie, le caratteristiche particolarmente sexy.

Tifa Lockhart è sicuramente un personaggio-simbolo di Final Fantasy 7 e forse uno dei più amati in assoluto per quanto riguarda l'intera serie di Square Enix e tale si è confermata anche con la recente uscita di Final Fantasy 7 Remake, le cui marginali modifiche all'aspetto, che non hanno comunque mancato di generare discussioni, non hanno scalfito il suo potere iconico originale.

Tra l'aspetto prorompente e la personalità vivace, Tifa è dunque uno dei personaggi che restano più impressi anche in un cast variegato e interessante come quello di Final Fantasy 7 e non è un caso se gli scontri tra le fazioni del team Aerith e del team Tifa sono sempre stati particolarmente accesi.

La reinterpretazione effettuata da Oichichan coglie molto bene l'aspetto atletico ma anche prorompente di Tifa, risultando molto vicina alla nuova versione del personaggio emersa con il Remake.

