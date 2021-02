Guilty Gear -Strive-, un trailer svela I-NO, l'ultimo personaggio di lancio

In occasione di una tavola rotonda tra gli editori di picchiaduro a incontri, Arc System Works ha pubblicato un nuovo trailer di Guilty Gear -Strive- per svelare l'ultimo dei personaggi che saranno inclusi nel gioco al lancio: I-No.

Si tratta di un personaggio già visto nella serie, ma con un look decisamente diverso rispetto a quello del passato. Attualmente è molto più rock, per così dire. Il trailer ce la mostra in azione con tutte le sue tecniche speciali, super mosse comprese.

Quindi ora conosciamo tutti i quindici personaggi che saranno nel roster di lancio di Guilty Gear -Strive-. Arc System Works ha già annunciato che nel corso dell'anno ne saranno aggiunti altri cinque, non ancora svelati, tramite character pass. I dettagli di quest'ultimo arriveranno probabilmente post lancio o nell'imminenza dello stesso.

Prima di lasciarvi al video, che come sempre potete trovare in testa alla notizia, vi ricordiamo che Guilty Gear -Strive- sarà disponibile a partire dal 9 aprile 2021 per PC, PS5 e PS4. Se vi interessa avere più informazioni sul gioco, leggete il nostro recente provato di Guilty Gear -Strive-.