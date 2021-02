Samurai Shodown: un trailer presenta Cham Cham, il nuovo personaggio scaricabile

SNK ha pubblicato un nuovo trailer di Samurai Shodown in occasione della tavola rotonda tra editori di picchiaduro a incontri, svoltasi in Giappone nelle scorse ore, per mostrare Cham Cham, personaggio scaricabile che sarà disponibile a partire dal 16 marzo 2021 per tutte le piattaforme.

Il publisher ha anche annunciato che uno dei personaggi non svelati della stagione 3 proviene dalla serie Guilty Gear di Arc System Works. Purtroppo non sono stati forniti dettagli in merito.

Ormai il modello economico dei picchiaduro a incontri moderni è abbastanza chiaro: qualche personaggio nel roster di lancio, con molti altri aggiunti nel corso degli anni successivi. Basti pensare a quello che è successo con Street Fighter V o Tekken 7 per rendersene conto. Del resto anche SNK e Arc System Works hanno seguito la stessa strada con molti dei loro giochi.

Samurai Shodown è disponibile per PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia e PC (esclusiva Epic Games Store). Il 16 marzo sarà lanciata una versione nativa per Xbox Series X e S. Su PS5 è giocabile in retrocompatibilità. Il trailer di Cham Cham si trova in testa alla notizia.