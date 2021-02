King of Fighters 15: un trailer svela Chizuru Kagura

SNK ha pubblicato un nuovo trailer di King of Fighters 15 per presentare un nuovo personaggio del roster: Chizuru Kagura. Si tratta di un ritorno davvero gradito. Chizuru farà parte del Team Sacred Treasures con Iori Yagami e Kyo Kusanagi.

Nel video possiamo vederla in azione, sia nella sua sequenza di presentazione, sia mentre combatte con le sue tecniche speciali, super mosse comprese. I personaggi di King of Fighter XV già presentati sono: Kyo Kusanagi, Joe Higashi, Iori Yagami e i combattenti del "Team Hero" Benimaru ikaido, Meitenkun e Shun'ei.

Prima di lasciarvi al trailer (in testa alla notizia) vi ricordiamo che The King of Fighters XV sarà disponibile nel corso del 2021, in data ancora da destinarsi. Per adesso non si conoscono nemmeno le piattaforme sulle quali sarà lanciato. Evidentemente ci sono ancora in corso delle contrattazioni. Intanto se volete potete giocare al sottovalutato The King of Fighters XIV e al bellissimo The King of Fighters XIII, tanto per acclimatarvi un po' con la serie.