Cyberpunk 2077: dov'è la patch di febbraio?

Arrivati al 21 febbraio 2021 è lecito chiedersi dove sia la nuova patch maggiore di Cyberpunk 2077 promessa per febbraio 2021. Ce la farà CD Projekt Red a chiuderla e lanciarla entro i prossimi sette giorni? O la vedremo arrivare più in là?

La questione è particolarmente interessante, vuoi per i trascorsi del gioco, vuoi perché a inizio gennaio uno sviluppatore anonimo aveva parlato della concreta possibilità che la patch slittasse a marzo, come all'epoca riportato:

"Le prime due patch maggiori dovrebbero uscire entro metà marzo e non prima, come affermato dai dirigenti. Nel frattempo lo studio starebbe subendo una forte ristrutturazione interna e molte figure chiave starebbero per abbandonare, come si vedrà nei prossimi mesi."

Nel caso avesse ragione sulla seconda patch, prenderebbero forza anche le sue altre affermazioni, nonostante la smentita dei vertici di CD Projekt. Certo, va detto che lavorare a una patch di un gioco così complesso come Cyberpunk 2077 può sempre riservare qualche sorpresa, soprattutto in fase di test, e che un rinvio di qualche giorno non sarebbe sicuramente un dramma. Meglio una patch funzionante, che una lanciata di corsa.