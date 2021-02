Gears 6: The Coalition potrebbe avere più team al lavoro su almeno due progetti

Stando a quanto riportato all'insider Klobrille, considerato più che attendibile sulle cose di Xbox, The Coalition avrebbe diversi team interni e starebbe lavorando a Gears 6 e almeno a un altro progetto di medie dimensioni, sempre legato alla serie Gears of War.

"Sì, The Coalition è formato da diversi team. Lo studio ha sviluppato attivamente Gears Tactics con Splash Damage, insieme a Gears 5 (e anche Gears Pop).

Con Greg Juby e Aryan Hanbeck lo studio ha due direttori artistici, quindi The Coalition è nella posizione di sviluppare (almeno) due giochi alla volta. I trascorsi dello studio hanno mostrato che è da quando è stato creato che lavora almeno a due giochi contemporaneamente."

Klobrille ha anche specificato meglio la questione del secondo progetto, quello medio, negando la possibilità che si tratti di un tripla A, a meno che The Coalition non faccia outsourcing come avvenuto con Gears Tactics. Secondo lui questo secondo progetto sarà più sperimentale rispetto a Gears 6. The Coalition lo starebbe realizzarlo proprio per vedere di spingere la serie in nuove direzioni.

Naturalmente, come sempre in questi casi, è giusto specificare che quelle riportate da Klobrille sono tutte informazioni da verificare. Immaginiamo comunque che, visti i trascorsi di The Coalition, non sia difficile affermare che la possibilità che abbia almeno due team interni sia tutt'altro che assurda.