One Punch Man: il cosplay di Do-S di Kim Kaguya è perversamente perfetto

Il cosplay di Do-S eseguito da Kim Kaguya è perversamente perfetto. Si tratta di un pericolosissimo essere misterioso di livello demone che è rimasto nei ricordi dei fan di One Punch Man tanto per la sua forza, quanto per il vestito, che lascia davvero poco spazio all'immaginazione.

Kim Kaguya, una modella austriaca non particolarmente famosa, ma sicuramente vogliosa di emergere, non si è tirata indietro ed ha accettato la sfida di interpretare lo svestitissimo personaggio di One Punch Man in questo cosplay.

Do-S nel fumetto, come in questo cosplay, è una donna con dei lunghi capelli biondi e un vistoso fiore nero sul lato della testa. Anche se probabilmente non lo noterete, visto il costume composto da poche e sottili strisce di pelle, che coprono lo stretto necessario per non far sembrare nudo il personaggio. A completare l'opera c'è un cuore sulla fronte e, ovviamente, una lunga frusta nera e degli stivali dal tacco molto appuntito.

Do-S per come appare nel fumetto di One Punch Man.

Kim Kaguya cerca di replicare in maniera fedele tutto questo costume, con tanto di mascherina nera d'ordinanza. Il risultato è molto fedele all'originale membro dell'Associazione dei mostri, cosa ne dite?

