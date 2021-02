I 10 migliori giochi di cecchini: stealth, strategia, azione

Il cecchino, o tiratore scelto se preferite, da tempo suscita un certo fascino nel pubblico di videogiocatori, soprattutto quelli appassionati di videogiochi di guerra. Questi lupi solitari, questi "one man army" riescono a rappresentare il coraggio, l'abilità e l'eroismo di un vero soldato d'élite. Si infiltrano tra le linee nemiche con la furtività degna di Solid Snake, trovano i punti migliori di ogni regione e, col fidato fucile, riescono a colpire con precisione millimetrica i propri avversari, per poi dileguarsi nell'ombra. I videogiochi sui cecchini permettono di creare un interessante mix di generi, dalla simulazione balistica al puro stealth. Non manca poi spesso un pizzico di strategia o, al contrario, di pura azione. Negli anni sono molti gli sviluppatori che hanno tentato di lanciarsi in questo genere. Ecco quindi quali sono secondo noi i migliori giochi di cecchino, da provare su PC e console.

Hitman: Sniper Challenge Hitman: Sniper Challenge fu una gradita sorpresa Iniziamo la nostra escursione nel mondo dei più bei giochi di cecchini con Hitman: Sniper Challenge, lo spin off della serie che vede per protagonista, ancora una volta, l'Agente 47. Questo titolo stand-alone si collega ad Absolution condividendone personaggi e ambientazioni, ma si presenta come un gioco dalla struttura alquanto diversa rispetto ai soliti Hitman. Il videogioco, infatti, vede l'Agente 47 operare come cecchino dal tetto di un grattacielo a Chicago, per assassinare con un fucile di precisione un boss della malavita di nome Richard Strong Jr. Il criminale si trova all'interno di un grattacielo di fronte a quello dov'è posizionato il noto killer pelato: il giocatore ha quindi a disposizione quindici minuti per trovare il modo e il tempo giusto per eliminare l'obiettivo senza dare nell'occhio, periodo nel quale può anche abbattere delle guardie per evitare che queste possano dare l'allarme. Il tutto viene poi registrato e classificato su Internet in apposite classifiche, con la possibilità di sbloccare bonus per Hitman: Absolution. Hitman: Sniper Challenge è disponibile su PC, Xbox 360 e PS3.

Silent Scope (Serie) Silent Scope: cecchino retro Di diversa fattura, e non solo a livello di qualità e meccaniche visto che qui parliamo di uno sparatutto arcade su binari, è la serie Silent Scope di Konami. È formata da quattro episodi, il più recente solo per arcade. A livello di gameplay tradisce la sua natura "da sala": immediato, con una trama banalissima, dei boss molto improbabili e dei protagonisti super "tamarri", ricco d'azione e povero di idee. Di base i tre titoli giunti su console sono simili, a parte qualche piccola variante di secondo piano o grafica, e vedono il videogiocatore vestire i panni di un abile cecchino al servizio del governo, impegnato in una serie di missioni dove deve far valere la sua abilità di tiratore scelto. Essendo titoli arcade, il movimento del mirino è abbastanza lento e preciso quando si attiva l'ingrandimento, mentre è più rapido (e impreciso) quando viene spostato da una parte all'altra dello schermo. La precisione viene premiata sia attraverso l'assegnazione di punti che con l'uccisione istantanea anche dei boss attraverso un colpo mirato alla testa. Di missione in missione è possibile scegliere percorsi alternativi, in modo da variare un po' l'esperienza che tuttavia resta molto lineare e ripetitiva. Nondimeno, rimane uno dei migliori videogiochi sui cecchini: assolutamente da provare se ne avrete occasione. Silent Scope Complete (2004) permette di giocare la trilogia originale in versione Xbox. I tre videogiochi sui cecchini sono usciti anche su PS2.

Sniper Elite 4 Sniper Elite 4: simulazione balistica e divertimento Con la serie Sniper Elite le cose tornano a farsi più serie, visto che ci troviamo di fronte a uno sparatutto tattico in terza persona, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, che enfatizza il concetto di mimetizzazione, di azione ragionata e dalla lunga distanza. Sniper Elite 4 è ambientato in Italia dopo la campagna africana del terzo episodio, e vede di nuovo l'agente speciale Karl Fairburne operare presso alcune località italiane per recuperare i piani di un devastante missile teleguidato che i nazisti hanno messo a punto e che rischia di cambiare le sorti del conflitto. Tra le peculiarità del gioco, la visuale che passa in soggettiva quando si usa il fucile da cecchino e la speciale inquadratura usata per celebrare i colpi migliori. Denominata killcam, essa segue sostanzialmente il percorso del proiettile fino al devastante impatto col bersaglio, mostrata con una tecnica dei raggi X molto simile a quelle dei colpi spacca ossa di Mortal Kombat X, che mostra i danni arrecati allo scheletro e agli organi dei vari bersagli: anche solo per questo dettaglio, Sniper Elite 4 e l'intera serie meritano di essere nella lista dei migliori videogiochi sui cecchini. Sniper Elite 4 è disponibile su PC, Nintendo Switch, Google Stadia, Xbox One, PlayStation 4 e, tramite retrocompatibilità, PS5 e Xbox Series X|S. Sulle ultime console Microsoft supporta anche FPS Boost, che porta il frame rate a 60.

Zombie Army Zombie Army 4: zombie e cecchini, che c'è di meglio? Parliamo ora di Zombie Army, spin off del già citato Sniper Elite. L'ambientazione resta anche in questo caso quello della Seconda Guerra Mondiale, solo in una realtà alternativa dove Hitler, resosi conto ormai dell'imminente sconfitta, mette in atto un piano occulto che permette alla Germania nazista di riportare in vita i morti e di scagliarli contro le forze Alleate. Nonostante la deriva più action di questa "variante", definiamola così, dei vari Sniper Elite (le edizioni con zombi sono uscite praticamente per ogni episodio della saga, quasi una serie nella serie) non mancano le situazioni in cui bisogna mirare alla testa ed eliminare una creatura. E poi generalmente c'è una modalità cooperativa a più giocatori che rende molto divertente l'esperienza, specie considerando il fatto che i giocatori devono coordinarsi e agire come una squadra, sopperendo così a una ripetitività di fondo che altrimenti permea l'intera avventura. Si tratta di un videogioco sui cecchini più action e meno "meditativo". Zombie Army 4 è disponibile su PC, Nintendo Switch, Xbox One, PS4 e, tramite retrocompatibilità, su PS5 e Xbox Series X|S.

Star Wars Battlefront 2 Star Wars Battlefront 2: cecchini spaziali I giochi completamente dedicati ai cecchini, soprattutto se si cerca la qualità, non sono moltissimi, ma giocare come tiratore scelto è spesso un'opzione in molti giochi sparatutto: un ottimo esempio è Star Wars Battlefront 2, il secondo capitolo della serie DICE ed EA. Questo gioco, dedicato all'universo di Guerre Stellari, è il risultato di un continuo supporto degli sviluppatori, sempre pronti ad ascoltare il feedback dei fan. È anche un ottimo videogioco sui cecchini, se si sceglie di giocare in tale ruolo. Sia che si giochi nella campagna che nel multigiocatore, sarà necessaria un po' di pratica per diventare dei veri tiratori scelti, ma alla fine la soddisfazione di colpire un avversario sulla lunga distanza varrà la pena. Star Wars Battlefront 2 è disponibile su PC, PS4, Xbox One e, tramite retrocompatibilità, su PS5 e Xbox Series X|S.

Battlefield 5 Battlefield 5: cecchini e storia Se per le vostre avventure da tiratore scelto siete in cerca di un gioco multigiocatore ma non siete grandi fan della fantascienza di Star Wars, allora dovete optare per Battlefield 5. Sempre sviluppato da DICE, questo capitolo della saga porta i giocatori nella seconda Guerra Mondiale. Le mappe sono enormi e, di norma, la maggior parte dei giocatori si buttano nella mischia per combattere a media e breve distanza, ma nel vostro caso la strategia sarà ben diversa. Potrete infatti prendere il vostro fucile e colpire da lontano, in modo furtivo. È disponibile anche una modalità battle royale, Firestorm, e una modalità single player che permetteranno a tutti i tipi di giocatori di avere qualcosa col quale divertirsi. Per certo, è uno dei migliori videogiochi sui cecchini degli ultimi anni. Battlefield 5 è disponibile su PC, PS4, Xbox One e, tramite retrocompatibilità, su PS5 e Xbox Series X|S.

Goldeneye 007 Goldeneye 007: gli anni novanta colpiscono ancora Goldeneye 007 è uno dei molti capolavori sviluppati dalla RARE che fu. Il gioco ci mette nei panni dell'amato 007, James Bond, e segue vagamente la trama del film. Fu uno dei primi giochi che resero popolare le meccaniche stealth sulle console moderne insieme a Metal Gear Solid. Una delle prime armi del gioco che permette di sfruttare in modo efficiente le meccaniche furtive era proprio un fucile da cecchino. Si trattava di una delle armi più soddisfacenti da usare e donava proprio quel senso di potenza e superiorità che uno dei migliori videogiochi sui cecchini dovrebbe far provare a ogni giocatore. Goldeneye 007 è stato rilasciato su Nintendo 64.

Far Cry 5 Far Cry 5: non solo cecchini, ma non vorrete altro Far Cry 5 è prima di tutto un gioco sand box dall'approccio libero. La maggior parte delle missioni e delle attività ci danno la possibilità di decidere come agire in combattimento: pur vero che per molti la soluzione migliore è sempre avere in mano un'arma da fuoco con un grosso caricatore per caricare a testa bassa i nemici, non manca la possibilità di agire in modo più furtivo e sfruttare fucili da cecchino. Si tratta per certo di un modo soddisfacente per completare le sfide poste dal gioco. Un'ottima arma per lanciarci nell'America di Far Cry 5 è l'AR-CL: il fatto di poterla poi potenziare con un mirino e un silenziatore la rende l'arma definitiva per giocare come tiratori scelti. Anche se può sembrare inaspettato, Far Cry 5 è uno dei migliori videogiochi sui cecchini disponibili sul mercato. Far Cry 5 è disponibile su PC, PS4, Xbox One e, tramite retrocompatibilità, su PS5 e Xbox Series X|S.

Ghost Recon Wildlands Ghost Recon Wildlands: parole d'ordine, libertà Rimanendo in casa Ubisoft, è impossibile non citare anche Ghost Recon Wildlands. Si tratta anche in questo caso di uno sparatutto sandbox, basato però sulla cooperativa. Un gruppo di giocatori dovrà completare missioni all'interno di grosse mappe: la migliore strategia è sempre studiare prima di tutto l'area, la posizione dei nemici, decidere un piano d'azione ed eseguirlo in modo magistrale. Ogni strategia ha inoltre bisogno di un tiratore scelto pronto a eliminare bersagli chiave che gli altri giocatori, che si avvicinano dal basso, potrebbero non vedere in tempo. Wildlands è per certo uno dei migliori videogiochi sui cecchini disponibili per chi è in cerca di un'esperienza cooperativa. Ghost Recon Wildlands è disponibile su PC, PS4, Xbox One e, tramite retrocompatibilità, su PS5 e Xbox Series X|S.