BlizzCon Online: tutti gli annunci e i giochi della serata d'apertura, da WoW a Diablo

La BlizzCon Online è iniziata con la tipica serata d'apertura, che come da tradizione ha raccolto tutti insieme i maggiori annunci previsti per l'evento dedicato al mondo Blizzard, andando da World of Warcraft a Diablo, in una trasmissione in streaming che ovviamente è stata caratterizzata dal distanziamento sociale e dall'assenza di pubblico fisico.

Un'edizione ovviamente più misurata rispetto alle enormi kermesse che fino a qualche anno fa raccoglievano decine di migliaia di fan in adorazione, improntata sulla comunicazione diretta attraverso la trasmissione in streaming, sulla rievocazione storica delle produzioni Blizzard e soprattutto sulla presentazione delle novità previste per il prossimo periodo.

Con l'inaspettata assenza quasi totale di Overwatch e soprattutto di Overwatch 2, che evidentemente si farà ancora attendere, l'attenzione si è concentrata soprattutto su World of Warcraft e su Diablo, presente con i due capitoli Diablo IV e Diablo II: Resurrected.

Vediamo dunque qui sotto il riepilogo di tutte le notizie emerse nel corso della serata, con i rispettivi link: