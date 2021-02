Roblox: il cosplay di LLcomics è davvero regale

Anche il fenomeno Roblox può essere il protagonista di un cosplay. Questo curioso sandbox, infatti, è progressivamente diventato uno dei giochi più ricchi e seguiti al mondo. Per questo non ci stupiamo se i suoi particolari protagonisti sono diventati materiale da cosplay. In questo caso LLcomics ha detto di aver interpretato il suo personaggio, ovvero una principessa con la testa a TV.

Prima di tutto avete letto Roblox, i segreti del misterioso gioco più diffuso del mondo?

Tornando al cosplay non si può che ammirare la tecnica e la complessità del costume di LLcomics. Il vestito, infatti, è lungo ed elaborato, pieno di strati e dettagli, come il grosso fiocco sulla schiena della protagonista. Il fatto che sia tutto bianco e nero, poi, lo rende persino elegante, anche se forse non proprio adatto a tutte le circostanze.

A dare il tocco finale al cosplay ci pensa il casco a forma di TV che LLcomics indossa. Si notano la corona e le le antenne, che fanno molto TV a tubo catodico, ma anche gli occhi a X, che donano un aspetto molto particolare all'intera composizione. Il risultato è comunque notevole.

