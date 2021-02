NieR Automata, il cosplay di 2B di Lada Lyumos e Kalinka Fox può bloccarvi la crescita

NieR Automata e 2B si confermano ispirazioni perfette per i cosplay, e in questo caso troviamo non una bensì due modelle a interpretare il personaggio in una dirompente combo: Lada Lyumos e Kalinka Fox.

Non è la prima volta che vediamo il lato B di 2B, sia chiaro: nel corso delle ultime settimane l'hanno esibito orgogliosamente le varie Jess Blaze, Oichi e Meg Turney, giusto per fare qualche esempio.

Tuttavia qui parliamo di una coppia di cosplayer, di due distinte interpretazioni del personaggio (in nero e in bianco) e di una posizione a dir poco spregiudicata, da infarto immediato.

In attesa del lancio di Nier Replicant ver. 1.22474487139, insomma, l'universo creato da Yoko Taro e i suoi protagonisti confermano di essere ormai entrati nell'immaginario videoludico collettivo.