NieR: Automata, una 2B sexy e provocante nel cosplay di Meg Turney

Oggi sembra proprio la giornata di NieR: Automata e in particolare di 2B, che qui vedete rappresentata in un cosplay sexy e provocante realizzato da Meg Turney.

A qualche giorno di distanza dalla sua versione di Morrigan da Darkstalkers, Meg Turney torna dunque all'attacco dedicando una foto allo spettacolare gioiellino action diretto da Yoko Taro.

Con i suoi oltre quattro milioni di copie vendute, NieR: Automata si è guadagnato un ampio seguito, con 2B in particolare subito capace di catturare l'attenzione ed entrare nell'immaginario videoludico collettivo.

In questo caso all'immaginazione viene lasciato ben poco, in verità, ma non sarà certo l'ultimo cosplay di 2B che vedremo: la combattente con la fascia nera è gettonatissima, senza dubbio uno dei punti di riferimento per le cosplayer di tutto il mondo.