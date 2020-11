Darkstalkers, una Morrigan molto sexy nel cosplay di Meg Turney

Un post condiviso da Meg Turney (@megturney) in data: 1 Nov 2020 alle ore 9:44 PST

Morrigan, l'iconica combattente vampira di Darkstalkers, è la sexy protagonista di uno degli ultimi cosplay realizzati da Meg Turney e pubblicati puntualmente su Instagram.

"Stavo giusto pensando a Super Puzzle Fighter II Turbo", ha scritto nel post la modella, che spesso e volentieri si cimenta con reinterpretazioni osée dei più celebri personaggi dei videogame.

In questo caso specifico già il materiale di partenza si prestava bene all'operazione, essendo Morrigan da sempre un sex symbol videoludico per via del costume discinto e delle forme generose.

