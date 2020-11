Sniper Elite 4 per Nintendo Switch, primo trailer del gameplay da Rebellion

Sniper Elite 4 per Nintendo Switch si mostra con il primo trailer del gameplay, pubblicato da Rebellion quando mancano circa due settimane al lancio del gioco.

Come scritto nel nostro provato di Sniper Elite 4 per Nintendo Switch, lo sparatutto di precisione con protagonista il cecchino Karl Fairburne si trova a proprio agio sulla console ibrida giapponese, specie in modalità handheld.

Le meccaniche non hanno infatti subito variazioni, i controlli possono trarre vantaggio dal giroscopio per una maggiore precisione di tiro e il frame rate appare stabile e solido, senza incertezze come nei precedenti episodi.

Nel solco dell'ambientazione bellica della serie, Sniper Elite 4 trasporta le sue acclamatissime dinamiche di gioco nei meravigliosi paesaggi dell'Italia ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, tra assolate cittadine costiere del Mediterraneo, vertiginosi monasteri di montagna e altro ancora.

Sniper Elite 4 unisce una balistica unica nel suo genere, azione stealth mozzafiato ed emozionanti dinamiche di gioco in terza persona.

Goditi un'impareggiabile libertà di gioco in una quantità di livelli molte volte superiore a quella di Sniper Elite 3. Sfrutta il contesto ambientale, scegli la tua tattica, manipola il campo di battaglia e dai la caccia ai nemici.