Resident Evil 2, su Xbox Series X caricamenti velocissimi: ecco il video

Resident Evil 2 gira su Xbox Series X con caricamenti velocissimi, come dimostra il video che trovate qui di seguito: bastano pochi secondi per passare dalla dashboard al gioco.

Only 20 seconds to load Resident Evil 2 from the beginning on #SeriesX 😎 pic.twitter.com/Hi6wrrQmiH — ✖️Astal✖️ (@astaranx) November 3, 2020

Dopo il filmato con i tempi di caricamento di The Witcher 3: Wild Hunt, così fulminei da "rompere" il gioco, ecco dunque un altro esempio delle performance dell'SSD della piattaforma Microsoft.

Nello specifico, Resident Evil 2 viene caricato in circa 10 secondi dalla dashboard alla schermata del titolo, e ne servono altri 10 per selezionare un salvataggio e arrivare nell'azione in-game.

20 secondi in tutto per l'operazione, insomma: un risultato che con gli hard disk meccanici sarebbe stato impossibile e che si pone senza dubbio come uno degli elementi più rilevanti di questa next-gen.

Lo scotto da pagare, come dimostra lo spazio disponibile su Xbox Series S, è tuttavia quello delle dimensioni limitate per lo storage.