Windows 10: l'interfaccia verrà profondamente modificata con un grosso aggiornamento

Sembra che Windows 10 sia destinato a cambiare profondamente aspetto nel prossimo periodo, attraverso un grosso aggiornamento che Microsoft ha in programma per il suo sistema operativo e di cui non c'è ancora nulla di ufficiale, ma che dovrebbe cambiare l'interfaccia.

Secondo quanto riportato da Windows Central, alcune fonti interne si riferiscono a questo update come "Windows 10++", per far capire quanto sia destinato a cambiare l'aspetto e la user experience del sistema operativo di Microsoft. Alcuni cambiamenti sono stati introdotti già con l'update di ottobre 2020 e la versione 20H2, ma questo aggiornamento in lavorazione dovrebbe essere molto più profondo.

Chiaramente ci sarà da aspettare un po' prima di vederlo, probabilmente è previsto per il 2021 inoltrato ma non c'è ancora una tempistica precisa al riguardo. La modifica all'interfaccia dovrebbe riflettersi nell'aspetto del menù Start, del centro attività e anche nel file explorer, con un nuovo design, animazioni migliori e ulteriori caratteristiche.

"Documentazioni interne descrivono il progetto come un rinnovamento e una modernizzazione dell'esperienza Windows desktop, per rimanere al passo con le aspettative dell'utenza in un mondo guidato da piattaforme leggere e moderne", è emerso al riguardo.

La nuova interfaccia avrebbe il nome in codice "Sun Valley" e potrebbe essere introdotta con Windows 10 Cobalt, ovvero l'aggiornamento previsto nella seconda metà del 2021. Restiamo dunque in attesa di sapere qualcosa di più su questo update, che in effetti potrebbe portare le prime novità sostanziali al design di Windows 10 la cui interfaccia è rimasta piuttosto ferma allo stile del 2015.

Nel frattempo, è emerso che l'aggiornamento 20H2 consente di cambiare il refresh dello schermo più facilmente, con Microsoft che inoltre ha corretto due falle di sicurezza molto gravi il mese scorso.