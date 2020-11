PS5: taglio di prezzo in Brasile per il lancio, ma la console costa ancora parecchio

PS5 ha subito un taglio di prezzo in Brasile, in vista del lancio del 19 novembre: si è passati da 4.499 a 4.199 real per la Digital Edition e da 4.999 a 4.699 real per la versione standard.

Forse in uscita in anticipo in Italia, PS5 rientra in una categoria di dispositivi particolarmente colpiti dalla tassazione brasiliana. Queste cifre corrispondono infatti a circa 622 e 697 euro, rispettivamente.

È stato in effetti proprio un intervento sulla tassazione da parte del governo brasiliano a far scendere lievemente i prezzi, tanto di PlayStation 5 quanto di Xbox Series X, così da stimolare in qualche modo le vendite.

Qui da noi, fortunatamente, il prezzo delle console next-gen risulta più abbordabile di quanto si immaginava: si parte da 299,99 per Xbox Series S, 399,99 per la Digital Edition di PS5 e 499,99 euro per PS5 standard o Xbox Series X.

A proposito di PS5, qualche giorno fa abbiamo provato il controller DualSense.