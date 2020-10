Dualsense, provato il controller PS5: ecco le nostre impressioni

Ad oggi l'unico gioco di cui vi possiamo parlare è Astro's Playroom , giocabile attraverso un singolo livello che, per quanto non certo rivoluzionario, si è rivelato un interessante banco di prova soprattutto per il Dualsense . Il controller di PS5 non è una semplice evoluzione del glorioso Dual Shock, piuttosto si tratta di un prodotto con una forte carica innovativa, creato con in testa l'idea di rendere l'esperienza di gioco più "sensoriale". Aspetti come il feedback aptico e la sua vibrazione ma anche (e forse soprattutto) i grilletti adattivi, sembrano poter in effetti regalare un'esperienza tattile più profonda e gratificante. Prima di descrivere il nostro primo scorcio di esperienza, però, facciamo un passo indietro e diamogli uno sguardo da fuori.

PS5 è arrivata ieri in redazione , oramai lo sapete, e da qui all'uscita prevista per il prossimo 19 novembre 2020 vi racconteremo tutto quello che c'è da sapere sulla console. Un po' per volta, portandovi a scoprire il nuovo hardware Sony e il software che ne accompagnerà il lancio.

Dualsense, primo contatto

Il Dualsense pesa 280 grammi (il Dual Shock 4, per confronto, ne pesa solo 210) e ha dimensioni di 160 mm × 66 mm × 106 mm. Non è piccolo e non è nemmeno leggero, quindi, però preso in mano il comfort è notevole: il peso è ben distribuito, la distanza tra gli analogici è simile a quella del suo predecessore e nel complesso tutti i tasti sono raggiungibili senza grossi problemi anche da chi non ha mani particolarmente grandi. La parte frontale è caratterizzata da una plastica liscia mentre quella posteriore è un po' più ruvida, per facilitare la presa. In entrambi i casi le plastiche usate sono di qualità e opache, fa solo eccezione una sezione lucida utilizzata per alcuni dettagli attorno ai grilletti.

I tasti frontali e la croce direzionale sono trasparenti, con un'elegante finitura che ricorda per certi versa quella di PSP ma con un effetto ancora più convincente. I grilletti sono ben divisi tra loro e non c'è il rischio di confonderli; forse se L2/R2 fossero stati un po' più lunghi il comfort sarebbe stato ancora maggiore ma parliamo principalmente di gusti. Ad ogni modo dopo poche ore di prova possiamo dire che l'impressione al tatto e alla vista è di assoluta qualità e gli aspetti interessanti non sono che iniziati...