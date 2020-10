PS5 è finalmente arrivata e alle 21:00 la mostreremo live: il corriere ce l'ha fatta

Dopo un drammatico pomeriggio di attesa, PS5 è finalmente stata consegnata nelle salde mani di Pierpaolo Greco in quel di Anzio. Pier ora sta correndo in redazione per mostrare la console a voi amati lettori in video insieme a tutti gli altri, dalle 21:00 in poi. Intanto che aspettiamo, leggiamo la trascrizione del drammatico dialogo avuto con il corriere, giunto a casa sua con fortissimo ritardo, dialogo che capiranno a Roma, ma soprattutto a Viterbo.

"Scusi so er corriere, c'è un pacco per Pierpippa Gr... Ah no, Pierpaolo Greco, ho letto male."

"Sono io, scendo subito."

"Ah, ma te sei quello che urla tanto in live con quell'altro lì, come se chiama, Pianesani. Ve guarda sempre mi fia su tic, stick o come c***o se chiama."

"Sì, sono io. Porti i miei saluti a sua figlia. Come mai ci ha messo così tanto."

"Aò, sei te che vivi a Anzio. Chi c***o lo sapeva che esisteva un posto che si chiama Anzio nel Lazio. A me m'avevano detto Roma, poi m'hanno spiegato. Qui te sembra Roma? Comunque m'ero perso e so passato dà Viterbo. Lì è successo un casino. Ho sceso il pacco pe' controllà che fosse tutto a posto. Sta cosa che t'ho portato è tarmente grossa che l'hanno scambiata pe la macchina de Santa Rosa. So dovuto scappà via, che certa gente stranamente vestita me voleva portà in spalla lungo er viale centrale della città."

"Vabbé, dove si firma, che devo sbrigarmi? Ho del lavoro da fare."

"Mo vai pure de corsa regazzì? Anzio che so arivato. Ho fatto la battuta. A un certo punto m'hanno telefonato e m'hanno detto che la potevo portà pure a Terni, ma io nun consegno all'estero. Comunque alla fine so venuto qua. Mo spero de ritrovà la strada de casa, che non li conosco questi luoghi."

