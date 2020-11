PS5, lancio anticipato in Italia come ancora di salvezza contro il lockdown?

Il lancio di PS5 in Italia potrebbe essere anticipato al 12 novembre anziché al 19: lo suggeriscono voci sempre più insistenti legate ai preorder effettuati presso alcuni dei più importanti retailer nazionali, che sembrano appunto pronti a spedire la nuova console Sony in anticipo sui tempi.

Una mossa del genere potrebbe rivelarsi una vera e propria ancora di salvezza in vista di un nuovo, possibile lockdown: laddove il governo dovesse decidere di chiudere un'altra volta tutte le attività economiche non essenziali, come accaduto all'inizio dell'anno, per molti negozi sarebbe l'ennesima batosta.

Il caos dei preorder di PS5, con tantissime persone impossibilitate a prenotare la console a causa di scorte limitatissime, rischia dunque di essere solo l'anticamera di una situazione ancora più spiacevole, con le attività commerciali chiuse e dunque impossibilitate a consegnare il prodotto agli utenti che sono riusciti a farsene riservare un pezzo.

Un problema che non toccherà invece i colossi dell'e-commerce, visto che i corrieri continueranno a lavorare normalmente, e non potrà che imprimere un'ulteriore accelerazione verso uno switch che appare sempre più vicino e che vede la scomparsa dei negozi di videogiochi così come li abbiamo sempre conosciuti, schiacciati da una concorrenza virtualmente imbattibile.

Naturalmente, laddove l'anticipo fosse limitato alle realtà commerciali più importanti, come purtroppo si teme, ciò non farebbe che tradursi nella proverbiale beffa oltre al danno, penalizzando ingiustamente chi è riuscito a prenotare la propria PlayStation 5 presso il (piccolo?) rivenditore di fiducia.

Vogliamo tuttavia cercare di essere ottimisti: ben venga un anticipo strategico che eviti di vivere il day one più triste di sempre per una nuova console, ben venga un lancio praticamente in contemporanea di PS5 e Xbox Series X (in arrivo il 10 novembre), se ciò servirà a dare un po' di respiro all'industria italiana e a portare un po' di felicità nelle case dei videogiocatori. Di questi tempi, del resto, non ce n'è mai abbastanza.

Pensate che il lancio di PS5 verrà effettivamente anticipato? L'idea vi entusiasma o vi preoccupa? Parliamone.