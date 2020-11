Super Smash Bros. Ultimate: l'upload dei mondi di Minecraft era una possibilità concreta per Sakurai

Super Smash Bros. Ultimate ha visto arrivare i personaggi di Minecraft all'interno del Challenger Pack 7 e quella che sembrava una semplice e bizzarra aggiunta si è rivelata molto più complessa del previsto, ma poteva esserlo ancora di più nei piani di Sakurai, che originariamente aveva previsto la possibilità di effettuare l'upload dei mondi di Minecraft nel picchiaduro.

La questione è stata svelata dallo stesso Masahiro Sakurai, director di Super Smash Bros. Ultimate, sulle pagine di Famitsu: sembra che lo sviluppatore abbia spinto molto per rendere profonda l'integrazione di Steve, Alex, Zombie e Enderman da Minecraft all'interno del mondo di gioco, rifiutando una loro applicazione superficiale.

Questa volontà di è tradotta nel colossale lavoro di rivisitazione di tutti gli stage del gioco con modifiche per consentire ai personaggi di Minecraft di interagire con le varie parti di scenario, per esempio, come abbiamo visto in seguito al lancio del Challenger Pack 7, ma questo doveva essere solo un aspetto dell'integrazione. Il progetto completo prevedeva infatti anche la possibilità di effettuare l'upload dei mondi di Minecraft all'interno di Super Smash Bros. Ultimate.

"Cercavamo una possibilità per consentire agli utenti di creare i loro mondi di Minecraft e caricarne i dati all'interno di Super Smash Bros. Ultimate in modo da avere nuovi stage autoprodotti basati sui vari reami, ma nonostante le nostre speranze questo si è rivelato impossibile da implementare, a dire il vero in maniera non proprio sorprendente", ha affermato Sakurai.

Nel frattempo, Nintendo ha peraltro censurato il "pene enorme" di Steve, o almeno quello che sembrava esserlo, con una tempestiva patch.