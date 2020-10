Super Smash Bros. Ultimate: la patch 9.0.1 censura il "pene enorme" di Steve di Minecraft

Super Smash Bros. Ultimate ha ottenuto la patch 9.0.1 che aggiorna diversi aspetti del gioco ma soprattutto, sebbene non ne faccia menzione in maniera ufficiale, sembra censurare la schermata di vittoria di Steve di Minecraft che aveva destato qualche perplessità.

Nonostante si tratti di una scena del tutto innocente in verità, la posa vittoriosa di Steve di Minecraft all'interno di Super Smash Bros. Ultimate creava un'illusione ottica per cui il personaggio sembrava mostrare al pubblico un pene enorme, impressione che ovviamente si è diffusa a macchia d'olio scatenando l'ilarità in tutto il mondo.

Il personaggio in questione si arrostiva semplicemente un pezzo di carne per festeggiare la vittoria, ma, come si suol dire, "what have been seen cannot be unseen" e dunque la posa vittoriosa era diventata quasi ufficialmente un'ostentazione della notevole virilità per il silenzioso protagonista di Minecraft.

Sebbene non ci sia stata reazione ufficiale finora da parte di Nintendo, questa è arrivata silenziosamente attraverso la patch 9.0.1, che oltre a modificare e correggere diversi aspetti del gioco ha anche rimosso il "pezzo di carne" della discordia dalla schermata di vittoria, che ora appare come quella riportata qui sotto, molto più innocente ma anche decisamente meno colorita di prima.

Evidentemente, Nintendo non era molto contenta che anche solo una sorta di illusione ottica potesse gettare un'ombra di rimandi e contenuti per adulti in uno dei suoi giochi di punta per Nintendo Switch.

Diverse altre modifiche sono state effettuate con la nuova patch, che arriva in seguito all'aggiornamento 9.0.0 ad aggiustarne parte dei nuovi contenuti. Tra queste troviamo correzione a problemi di collisione tra personaggi e blocchi creati da Steve e Alex, aggiustamenti per alcuni bug legati ai cart di Minecraft, come l'impossibilità di controllare un personaggio colpito, problemi di collisione o il respawn sbagliato in seguito al trasporto.