Dragon Ball Z, Androide C18 prende vita nel cosplay di igui.chan

Oggi, giovedì 22 ottobre 2020, torniamo a proporvi un cosplay a tema Dragon Ball Z, rispolverando l'arco narrativo della Saga degli Androidi. Sì, ovviamente stiamo pensando ad Androide C18.



La cosplayer igui.chan ha dedicato il suo ultimo lavoro proprio al Cyborg femminile creato dal Dottor Gelo: Androide C18, sorella gemella di Androide C17. Il costume è realizzato in modo estremamente fedele al soggetto originale, come vedrete non solo dal vestito (con relativi accessori) ma anche dall'interpretazione della ragazza.



Questo tra l'altro non è neppure l'unico cosplay a tema Dragon Ball Z che troverete sulle nostre pagine: abbiamo Bulma, Vegeta in versione femminile, e chi più ne ha più ne metta. Qui di seguito troverete invece il costume di Androide C18 in una pratica immagine: cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un bel commento.