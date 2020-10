Dragon Ball Z, sexy Vegeta in versione femminile nel cosplay di himorta

Per cominciare la settimana del 5 ottobre 2020 abbiamo deciso di proporvi un cosplay molto particolare, all'interno della nostra rubrica. Che ne direste di un Vegeta in versione femminile? Preso di peso dal mondo di Dragon Ball Z, ovviamente.



Vegeta, il principe dei Saiyan, è naturalmente un uomo, l'acerrimo rivale di Goku. Ma la cosplayer himorta ha deciso di impersonare sexy Vegeta in versione femminile, con tutte le conseguenze del caso. Ha cercato cioè di rendere il costume molto più sensuale del dovuto, quando si tratta di Vegeta, pur senza rinunciare tuttavia agli elementi iconici del personaggio in questione.



Per esempio il cosplay mostra comunque la divisa da combattimento elasticizzata di Vegeta, apparsa in Dragon Ball Z prima nella saga dei Saiyan e poi in quella di Freezer. La parte inferiore del costume sembra sia soltanto un costume da bagno, o qualcosa del genere. In sé si tratta di un lavoro ben realizzato, originale e a suo modo credibile.



Ecco qui di seguito l'immagine del sexy Vegeta di himorta, cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un bel commento. E date anche un'occhiata, ovviamente, agli altri cosplay a tema manga e anime già disponibili sulle nostre pagine: