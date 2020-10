Fortnite: come ottenere 85 V-buck gratis su Salva il Mondo oggi 5 ottobre 2020

Nuova giornata, nuova settimana del 5 ottobre 2020, e nuova possibilità di ottenere tanti bei V-buck gratis su Fortnite Salva il Mondo. Nello specifico, oggi vi spiegheremo come ottenere 85 V-buck gratis sulla modalità PvE di Fortnite, per un periodo di tempo limitato.



Prima di ogni altra cosa otterrete 50 V-buck iniziali semplicemente effettuando l'accesso giornaliero a Fortnite Salva il Mondo: il titolo vi assegnerà così una missione che potrete completare quando e come vorrete, senza scadenza insomma. In caso di enorme fortuna, questa sfida vi ricompenserà non con 50 V-buck, ma addirittura con 100 V-buck.



Guadagnerete i V-buck restanti completando poi una sfida a tempo limitato a Vallarguta, che resterà a disposizione fino a questa sera. Si tratta di Affronta una tempesta di categoria 2 presso Vallarguta, il terzo mondo di gioco: richiede un Livello Casa Base consigliato di 108 e prevede un premio di 35 V-buck, oltre a vari punti esperienza eroe e biglietti stagionali.



Ricordiamo che i V-buck possono essere spesi anche per l'acquisto di skin e oggetti cosmetici su Fortnite Battaglia Reale, e che ormai già da qualche giorno purtroppo non è più possibile accedere a Fortnite Salva il Mondo da macOS.