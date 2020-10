Giochi PS4: RIDE 4 e FIFA 21 nella settimana del 5 ottobre 2020

La settimana del 5 ottobre 2020 è ufficialmente cominciata, e naturalmente noi siamo qui puntuali come un orologio per fare il punto circa tutti i giochi PS4 in uscita nei prossimi sette giorni. Ve ne sono principalmente due da tenere d'occhio, come vedrete.



Certo, probabilmente state ancora giocando al titolo del momento, cioè a Crash Bandicoot 4: It's About Time. Sappiate però che a partire da giovedì 8 ottobre 2020 sarà disponibile su PlayStation 4 anche RIDE 4. "RIDE 4 offre un livello all'avanguardia di fedeltà visiva, dando vita a repliche autentiche e realistiche delle moto più iconiche e un'esperienza di gioco unica, con una modalità Carriera completamente rinnovata, che porta il giocatore in sfide frenetiche in tutto il mondo e culmina con i campionati finali con le più potenti concorrenti, è presente una nuovissima modalità Endurance, la sfida più difficile che solo i migliori piloti virtuali possono affrontare". Il provato di RIDE 4 è già disponibile sulle nostre pagine.



Altrettanto interessante il debutto di FIFA 21 su PlayStation 4, questo venerdì 9 ottobre 2020. "FIFA 21 è il nuovo capitolo della serie blockbuster di Electronic Arts. Nuova grafica, nuova fisica e la stessa immediatezza e profondità: EA Sports è nuovamente pronta a conquistare ogni classifica di vendita". L'anteprima della modalità carriera è già disponibile sulle nostre pagine.



Eccovi qui di seguito un elenco con tutti i giochi in uscita su PlayStation 4 nella settimana del 5 ottobre 2020, ordinati per data di lancio. Acquisterete qualcosa in particolare? Fatecelo sapere con un bel commento